Ahmedabad (India), 12 giu. (LaPresse/AP) – Il commissario della polizia di Ahmedabad, G.S. Malik, ha dichiarato ad Associated Press che non sembrano esserci sopravvissuti nello schianto dell’aereo di Air India con oltre 240 persone a bordo che è caduto poco dopo il decollo da Ahmedabad. “Sembra che non ci siano sopravvissuti nello schianto aereo”, ha dichiarato il commissario ad AP, aggiungendo che, dato che l’aereo è precipitato in una zona residenziale con uffici, “anche alcuni abitanti del luogo potrebbero essere morti”. “Si sta accertando il numero esatto delle vittime”, ha detto G.S. Malik. Il volo era diretto a Londra.

