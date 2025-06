Lo riporta l'agenzia di stampa indiana Ani

In India è stato trovato un passeggero sopravvissuto allo schianto del volo di Air India precipitato ad Ahmedabad poco dopo il decollo. Lo riporta l’agenzia di stampa indiana Ani, citando il commissario di polizia di Ahmedabad GS Malik. “La polizia ha trovato un sopravvissuto sul sedile 11A. È in ospedale ed è in cura. Non è ancora possibile fornire informazioni sul numero delle vittime”, ha detto Malik.

