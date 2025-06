Torino, 12 giu. (LaPresse) – “Le nostre più sincere condoglianze vanno ai familiari dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo del volo Air India 171, così come a tutti coloro che sono stati colpiti ad Ahmedabad”. Lo dichiara in un messaggio il Ceo di Boeing, Kelly Ortberg. “Ho parlato con il presidente di Air India, N. Chandrasekaran, per offrire il nostro pieno supporto, e un team di Boeing è pronto a collaborare con l’indagine guidata dall’Ufficio Indiano per l’Investigazione sugli Incidenti Aerei (Aaib)”, spiega. “Boeing si rimetterà all’Aaib per fornire informazioni sul volo Air India 171, in conformità con il protocollo dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile delle Nazioni Unite, noto come Allegato 13”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata