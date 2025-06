Milano, 11 giu. (LaPresse) – La polizia di Los Angeles ha riferito dell’avvio di “arresti di massa” a seguito dell’entrata in vigore del coprifuoco per alcune zone del centro in cui da venerdì si sono verificate le proteste contro la politica migratoria del presidente Usa Donald Trump. “Diversi gruppi continuano a radunarsi sulla 1st Street fra Spring e Alameda. Si sta intervenendo su tali gruppi e sono in corso arresti di massa”, ha riferito la polizia, sottolineando che “è in vigore il coprifuoco”. La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha annunciato l’imposizione del coprifuoco valido dalle 20 ora locale di martedì alle 6 di mattina di mercoledì ora locale (cioè le 15 ora italiana).

