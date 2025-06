Roma, 11 giu. (LaPresse) – È al vaglio degli investigatori della polizia la posizione del personale sanitario, medico a bordo compreso, arrivato nell’ambulatorio abusivo in zona Torrevecchia a Roma, con un’ambulanza privata dopo essere stati chiamati dal titolare del centro diverse ore dopo che Ana Sergia Alcivar Chenche, morta poi in ospedale, aveva accusato il malore. Secondo quanto apprende laPresse, le indagini si stanno anche concentrando su chi ha dato indicazioni in merito al trasporto della pazienze al policlinico Umberto I. Rispetto a dove si trova l’ambulatorio abusivo, dove la donna si era sottoposta all’intervento di liposuzione, c’erano ospedali più vicini che sarebbero stati raggiunti più rapidamente senza perdere ulteriore tempo, vitale per la donna già agonizzante. Nessuno dei presenti inoltre avrebbe chiamato il 118 o l’ospedale Umberto I per avvertire l’arrivo del mezzo con a bordo una paziente in fin di vita. La loro posizione è al vaglio anche della procura della Repubblica di Roma che potrebbe iscriverli sul registro degli indagati.

