Varsavia (Polonia), 11 giu. (LaPresse/AP) – Il governo del primo ministro polacco Donald Tusk ha superato il voto di fiducia in Parlamento, ottenendo 243 voti a favore e 210 contrari. Non ci sono state astensioni. I sostenitori del leader dopo la votazione si sono alzati in piedi per applaudirlo, scandendo il suo nome. Tusk ha chiesto il voto di fiducia dopo la sconfitta del suo alleato politico, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, alle recenti elezioni presidenziali. Nel suo discorso in Parlamento il leader ha annunciato un rimpasto dell’esecutivo per luglio.

