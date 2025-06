Torino, 11 giu. (LaPresse) – I negoziatori di Stati Uniti e Cina hanno concluso due giorni di intensi colloqui affermando di aver concordato un quadro generale per rimettere in carreggiata la tregua commerciale e ridurre le tensioni tra le due maggiori economie mondiali. Lo riporta il Wall Street Journal. I rappresentanti dei due paesi hanno dichiarato che il quadro ristabilirà essenzialmente un accordo raggiunto in Svizzera il mese scorso. Il patto aveva portato entrambe le parti a ridurre i dazi e si basava in parte sulla promessa di Pechino di accelerare il rilascio delle licenze per l’esportazione di minerali rari, mentre i negoziati proseguivano.

