Francoforte (Germania), 11 giu. (LaPresse) – In seguito alla sparatoria in una scuola di Graz nella quale sono morte dieci persone – oltre al killer che si è tolto la vita -, l’Austria ha commemorato le vittime con un minuto di silenzio a livello nazionale. Alle 10:00, le chiese di tutto il paese, compresa la Cattedrale di Santo Stefano a Vienna, hanno fatto suonare le campane. Anche il Consiglio dei ministri ha osservato un minuto di silenzio, l’Ente radiotelevisivo austriaco (Orf) ha sospeso i suoi programmi televisivi e radiofonici e a Vienna circa 900 mezzi pubblici si sono fermati in segno di lutto.

