Torino, 10 giu. (LaPresse) – “Non è accettabile che un adolescente porti con sé un’arma da taglio per strada o a scuola, questa è responsabilità dei genitori e dei venditori”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a France 2 nel giorno in cui a Nogent, nel dipartimento dell’Alta Marna, uno studente di 15 anni ha accoltellato e ucciso un’assistente scolastica di 31 anni. Macron ha annunciato di voler “inasprire le regole”. “Non potremo più vendere queste armi bianche. Un quindicenne non potrà più acquistare un coltello su Internet”, ha aggiunto.

