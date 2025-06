Francoforte (Germania), 10 giu. (LaPresse) – Il bilancio delle vittime della sparatoria in una scuola di Graz in Austria è ora salito a dieci. Tra i morti ci sono studenti e almeno un adulto. Tra le vittime c’è anche il presunto autore della sparatoria, che si sarebbe tolto la vita. Lo ha confermato all’Apa la sindaca di Graz, Elke Kahr. Diverse altre persone sono rimaste ferite, di cui alcune in modo grave. Almeno quattro persone, colpite alla testa, sono in condizioni critiche.

