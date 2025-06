Milano, 9 giu. (LaPresse) – L’azienda israeliana Paragon Solutions ha riferito al quotidiano Haaretz di aver annullato i contratti con il governo italiano lasciando intendere che l’Italia non avesse portato a termine tutte le verifiche relative al caso del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. “Abbiamo proposto al governo e al Parlamento italiani un modo per verificare se i sistemi di Paragon fossero stati utilizzati contro il giornalista, in violazione della legge italiana e dei termini dell’accordo. Dopo che le autorità italiane hanno deciso di non procedere con questa soluzione, abbiamo annullato i contratti in Italia”, ha dichiarato la società al giornale israeliano Haaretz. “Alla luce delle ultime conclusioni del comitato parlamentare, Paragon è pronta a collaborare a qualsiasi indagine, qualora ricevesse una richiesta ufficiale dalle autorità italiane”, ha aggiunto la società, rimettendo la palla nel campo italiano, rimarca ancora Haaretz.

