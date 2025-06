Napoli, 9 giu. (LaPresse) – Un incendio è divampato in un’abitazione a Saviano, in provincia di Napoli. Un uomo di 55 anni è stato trovato morto dai vigili del fuoco e dai carabinieri della sezione radiomobile di Nola intervenuti sul posto, in corso Europa. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo la madre 87enne e il fratello 58enne, che erano al piano terra. Il 55enne si trovava al piano superiore, dove si presume si sia innescato l’incendio, ed è stato trovato morto. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

