Roma, 9 giu. (LaPresse) – Il Leone d’oro alla carriera della 82esima Mostra del cinema di Venezia è stato assegnato all’attrice statunitense Kim Novak (‘La donna che visse due volte’, ‘Picnic’, ‘Una strega in paradiso’) che lo ritirerà in occasione della manifestazione, in programma dal 27 agosto al 6 settembre prossimi. Lo comunica la Biennale di Venezia, sottolineando che la decisione è stata presa dal Cda dell’istituzione su proposta del direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. “Sono molto, molto colpita di ricevere il prestigioso premio del Leone d’Oro da un festival cinematografico tanto rispettato. Essere riconosciuta per l’insieme del mio lavoro in questo momento della mia vita è un sogno che si avvera. Conserverò nella memoria ogni momento trascorso a Venezia. Riempirà il mio cuore di gioia”, ha commentato Novak. “Assurta al ruolo di diva senza averne l’intenzione, Kim Novak è stata una delle protagoniste più amate di un’intera stagione del cinema hollywoodiano, dall’esordio casuale alla metà degli anni Cinquanta, sino al prematuro e volontario esilio dalla prigione dorata di Los Angeles, non molto tempo dopo”, afferma Barbera. “Un sistema che l’attrice non ha mai smesso di criticare, scegliendo i suoi ruoli e anche il suo nome. Costretta a rinunciare a quello di battesimo, Marilyn Pauline, perché associato alla Monroe, si batté per conservare il cognome, accettando in cambio di tingersi di quel biondo platino che fece epoca”, aggiunge.

