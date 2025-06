Los Angeles (California, Usa), 7 giu. (LaPresse/AP) – Le autorità federali per l’immigrazione hanno condotto operazioni in diversi luoghi di Los Angeles, provocando alcuni scontri quando la folla si è radunata davanti a un magazzino e in altri punti della città per protestare. L’agenzia per l’Immigrazione e le Dogane (Ice) ha rifiutato di fornire dettagli sulle operazioni, affermando che arresta regolarmente cittadini non statunitensi “che commettono crimini e altri individui che hanno violato le leggi sull’immigrazione del nostro Paese”. “La nostra comunità è sotto attacco e viene terrorizzata. Queste persone sono lavoratori, padri, madri, e questo deve finire. Le operazioni di controllo dell’immigrazione che stanno terrorizzando le nostre famiglie e portando via le persone che amiamo devono cessare subito”, ha dichiarato Angelica Salas, direttrice esecutiva della Coalizione per i diritti umani degli immigrati di Los Angeles. Salas ha detto che la sua organizzazione ha confermato la detenzione di 45 persone in sette luoghi diversi.

