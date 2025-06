Torino, 7 giu. (LaPresse) – Il presidente Donald Trump ha dichiarato che imporrà ulteriori sanzioni contro la Russia “se necessario”. “Se penso che la Russia non stia cercando un accordo o non voglia fermare lo spargimento di sangue, le userò, se sarà necessario”, ha detto ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, come riporta la Cnn. Trump ha aggiunto che i senatori, molti dei quali hanno firmato un disegno di legge per aumentare le sanzioni contro la Russia, stanno lasciando a lui la decisione finale. “Non ne ho parlato con loro. Hanno un disegno di legge, ma la decisione spetta a me, è una mia opzione. Non ho deciso di applicarlo. È un disegno di legge molto duro”, ha spiegato.

