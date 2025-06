Roma, 7 giu. (LaPresse) – “Uniti oggi insieme in una delle piazze più belle per dire basta al massacro, basta ai crimini di Netanyahu . A Gaza è in corso una pulizia etnica, non lo possiamo accettare: è in corso una pulizia etnica. Il governo Meloni, codardo, non è riuscito a esprimere una condanna”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein dal palco di piazza San Giovanni a Roma.

