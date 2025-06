Roma, 6 giu. (LaPresse) – Un bimbo di nove mesi originario di Vibonati, in provincia di Salerno, si trova ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico, presenta diverse fratture alla testa, a un femore e al collo. In un primo momento il bimbo era stato accompagnato da parenti all’ospedale di Sapri, ma i medici ne hanno disposto immediatamente il trasferimento al nosocomio pediatrico del capoluogo campano. Sul fatto indagano i carabinieri.

