Città del Guatemala (Guatemala), 6 giu. (LaPresse/AP) – Oltre 500 persone sono state evacuate in Guatemala a seguito di una nuova eruzione del Volcan de Fuego, il Vulcano del Fuoco. Il portavoce del Coordinatore Nazionale per la Riduzione dei Disastri, Juan Laureano, riferisce che sono almeno 594 le persone residenti sulle pendici del monte che sono state trasferite in rifugi da 5 comunità nei dipartimenti di Chimaltenango, Escuintla e Sacatepequez. Laureano ha aggiunto che, data l’attività del vulcano, il numero degli sfollati è destinato ad aumentare. Nella nuova eruzione, il vulcano ha espulso gas incandescente e cenere ad alta quota. Un’autostrada della zona è stata chiusa e le lezioni sono state sospese in 39 scuole. Il vulcano, alto 3.763 metri, è uno dei più attivi dell’America centrale. Si trova a 53 km dalla capitale. Un’eruzione nel 2018 causò 194 morti e 234 dispersi.

