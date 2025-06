Francoforte (Germania), 5 giu. (LaPresse) – “Vogliamo entrambi che la guerra in Ucraina finisca. E ho detto al presidente prima del nostro arrivo che lui è la persona chiave, nel mondo, che davvero può farlo ora, facendo pressione sulla Russia. Avremo di nuovo questo dibattito più tardi su come possiamo procedere congiuntamente tra europei e americani. E penso che siamo tutti d’accordo, abbiamo il dovere di fare qualcosa ora per fermarlo dopo tre anni e mezzo”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, durante l’incontro nello Studio Ovale con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Guardate i bambini. I bambini che sono stati rapiti dall’Ucraina e portati in Russia. È tutto terribile. E quindi stiamo parlando di misure strumentali, di cosa possiamo fare, e la mia opinione personale è chiara al riguardo. Siamo dalla parte dell’Ucraina e stiamo cercando di renderla sempre più forte solo per far fermare questa guerra a Putin”, ha detto ancora Merz.

