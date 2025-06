Torino, 5 giu. (LaPresse) – I caccia israeliani stanno colpendo siti di produzione di droni di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Lo ha dichiarato l’esercito, citato da Times of Israel. Anche i media libanesi hanno riferito di raid nella zona. In precedenza, l’Idf aveva avvertito che avrebbero preso di mira diverse strutture sotterranee di Hezbollah per la produzione di droni a Beirut, ordinando l’evacuazione di vari edifici e delle aree circostanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata