Milano, 5 giu. (LaPresse) – Nella telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, giunta dopo le tensioni sui dazi, il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato che, “per correggere la rotta delle relazioni cino-americane, è necessario governare bene la nave e impostare la direzione, in particolare per eliminare ogni tipo di interferenza e persino di sabotaggio, il che è di particolare importanza”. È quanto si legge in una note del ministero degli Esteri cinese.

