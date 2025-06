Torino, 4 giu. (LaPresse) – Si prevede che la Russia raggiungerà il milione di perdite complessive nell’estate del 2025. E’ quanto scrive il Center for Strategic and International Studies (Csis), un think tank Noprofit e bipartisan, con sede a Washington. “Si stima che circa 250.000 soldati russi siano morti. Un numero circa cinque volte superiore rispetto alle perdite in tutte le guerre russe e sovietiche combinate tra la fine della Seconda guerra mondiale e l’inizio dell’invasione del 2022”, sottolinea l’analisi. “Le morti in Ucraina sono 15 volte superiori a quelle subite in Afghanistan e 10 volte maggiori rispetto alla guerra in Cecenia”.

