Torino, 4 giu. (LaPresse) – Il presidente Vladimir Putin, durante la conversazione telefonica con Papa Leone XIV, “ha ribadito l’interesse per il raggiungimento della pace attraverso mezzi politico-diplomatici, sottolineando che, per una soluzione definitiva, giusta e globale della crisi, è necessario eliminarne le cause profonde”. Lo riferisce una nota del Cremlino, citata da Interfax. Nel contesto della ripresa dei negoziati diretti tra Russia e Ucraina a Istanbul, il presidente russo “ha informato circa gli accordi concreti raggiunti nel secondo round, relativi allo scambio di prigionieri di guerra e dei corpi dei caduti”. È stato poi sottolineato che “la parte russa sta adottando tutte le misure possibili per il ricongiungimento dei bambini con i loro parenti”.

