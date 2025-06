Milano, 4 giu. (LaPresse) – “L’Occidente è coinvolto nelle attività terroristiche del regime di Kiev”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass, rispondendo a una domanda su un eventuale coinvolgimento dell’Occidente negli attacchi di Kiev contro obiettivi russi. “Nessun attacco terroristico, che ovviamente, alla luce di tutti i fatti, può essere classificato esclusivamente come atto terroristico, ha mai ricevuto alcuna condanna. Nessuno ha nemmeno provato a rimproverare il regime di Kiev a livello ufficiale nei paesi occidentali. Nemmeno una volta”, ha detto Zakharova. “In primo luogo, i Paesi occidentali forniscono armi a questo scopo. Specificamente per commettere questi atti terroristici estremisti. Non pongono alcuna condizione o restrizione”, ha detto Zakharova, “in secondo luogo fungono da osservatori, forniscono coordinate, perché solo i Paesi occidentali, le aziende occidentali affiliate agli Stati occidentali, hanno tali capacità”. “Il punto successivo è che l’Occidente fornisce sostegno politico”, ha concluso Zakharova, l’Occidente “motiva politicamente il regime di Kiev a compiere tali passi”.

