Milano, 4 giu. (LaPresse) – Attualmente gli sciami di droni russi hanno raggiunto un totale di 472 unità per volta, record stabilito nella notte del 1° giugno. Una volta completati i nuovi siti di lancio e con l’aumento della produzione di droni, saranno in grado di inviarne oltre 500 in un singolo attacco, ha affermato la fonte citata dal Kyiv Independent. Secondo Kiev, la produzione russa sta aumentando per far fronte a questa richiesta. Il mese scorso il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva dichiarato che la Russia punta a produrre 500 droni a lungo raggio di vario tipo al giorno.

