Firenze, 4 giu. (LaPresse) – È stato ritrovato il corpo di Maria Denisa Paun, la escort rumena scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio da Prato, dove si trovava per appuntamenti con una serie di clienti. Il cadavere è stato scoperto intorno alle ore 11.20 di questa mattina in una zona impervia nel comune di Montecatini (Pistoia), nascosto tra i rovi, nei pressi di un casolare abbandonato lungo una mulattiera. La procura di Prato ha immediatamente attivato un sopralluogo tecnico congiunto, condotto con l’ausilio dei carabinieri del Ros, del Gis, dei Nuclei investigativi dei reparti operativi di Prato e Firenze, e con il supporto dei vigili del fuoco. A seguito degli elementi raccolti, la procura diretta da Luca Tescaroli ha disposto il fermo di un cittadino rumeno di 32 anni, residente a Monsummano Terme (Pistoia), indiziato dei reati di omicidio e soppressione di cadavere. Fondamentali per la ricostruzione dei fatti, spiega il procuratore Tescaroli in un comunicato, si sono rivelate le immagini delle telecamere di sorveglianza, i tabulati telefonici e i dati di geolocalizzazione relativi alla vettura utilizzata dal sospettato. Nei prossimi giorni si procederà con l’esame autoptico del cadavere presso le strutture sanitarie di competenza. È stato inoltre disposto l’interrogatorio dell’indagato, che potrà decidere se rendere dichiarazioni.

