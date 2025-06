Milano, 4 giu. (LaPresse) – Il feretro di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex, il 18enne Alessio Tucci, che ha confessato il femminicidio, è stato accolto dalle grida delle migliaia di persone accorse per i suoi funerali. Chiedono “Giustizia”, mentre la bara viene portata a spalla all’interno della Basilica di Sant’Antonio ad Afragola, in provincia di Napoli. Ad accogliere il feretro, istituzioni locali e politici. Applausi e palloncini colorati per la ragazzina.

