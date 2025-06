Roma, 4 giu. (LaPresse) – “Io e il ministro Giuli non abbiamo mai litigato. Mi fa ridere questa cosa perché Orfini del Pd ha deciso a un certo punto che io e il ministro su una serie di punti non andavamo d’accordo, Orfini che non viene ascoltato neanche dal suo partito. In realtà io e il ministro andiamo d’accordissimo, condividiamo tutto, nessuno vuole togliere potere al ministro”. Così la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni a margine del convegno ‘La prescrizione dell’arte che cura’.

