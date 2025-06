Torino, 4 giu. (LaPresse) – Il Portogallo batte in rimonta la Germania a Monaco di Baviera ed è la prima finalista della Nations League, dove sfiderà la vincente di Spagna-Francia, in programma domani sera. I lusitani si impongono per 2-1. Le reti nella ripresa. Padroni di casa avanti con Wirtz al 48′, rispondono in pochi minuti lo juventino Conceicao (63′) e Cristiano Ronaldo (68′).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata