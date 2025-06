Milano, 3 giu. (LaPresse) – La Casa Bianca ha presentato un nuovo ritratto di Donald Trump. La nuova posa del presidente Usa è leggermente diversa da quella del ritratto che era stato diffuso prima del suo insediamento per un secondo mandato alla Casa Bianca. Nella nuova immagine, Trump indossa una giacca blu, con una spilla della bandiera Usa, e una camicia bianca, sulla quale spicca una cravatta rossa. Lo sguardo del presidente è intenso e i capelli sono pettinati sulla destra. L’illuminazione scelta per la foto è teatrale, con un mix di ombre accentuate, mentre nel ritratto precedente il volto di Trump era molto illuminato. Entrambi gli scatti sono stati realizzati dal capo fotografo della Casa Bianca, Daniel Torok. Oltre che sul suo sito, la Casa Bianca ha pubblicato il nuovo ritratto in un video postato su X, accompagnato dall’emoji di una fiamma. Nel video si vede un uomo in giacca che appende alla parete il quadro del ritratto, con una cornice gialla.

