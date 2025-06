Milano, 3 giu. (LaPresse) – Una “vendetta” per l’attacco condotto dall’Ucraina l’1 giugno contro le basi aeree militari russe è “inevitabile”. È quanto afferma Dmitry Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente russo. “A tutti coloro che sono preoccupati e aspettano una punizione, dovete preoccuparvi: è una caratteristica delle persone normali. La punizione è inevitabile”, ha dichiarato Medvedev in un post su Telegram.

