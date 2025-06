Roma, 3 giu. (LaPresse) – “Non sono in grado di confermare la veridicità o meno della notizia su padre Paolo Dall’Oglio”. Lo dice a LaPresse il Nunzio Apostolico in Siria, cardinale Mario Zenari, in merito al ritrovamento del corpo di un religioso in una fossa comune a Raqqa.

