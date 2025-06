Roma, 3 giu. (LaPresse) – La procura della Repubblica di Velletri ha convalidato il fermo di Marco Adamo, il ragazzo incensurato di 18 anni, considerato il presunto killer del benzinaio, ucciso con una coltellata al cuore durante un tentativo di rapina alla stazione di rifornimento di carburante in via delle Pinete ad Ardea, in provincia di Roma. I carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, con la compagnia di Anzio, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Velletri hanno fermato il 18enne, sabato scorso, in un appartamento nel comune di Cisterna di Latina. Nel corso dell’interrogatorio, avvenuto questa mattina nel carcere di Velletri, davanti al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari, il giovane ha ammesso le sue responsabilità, confermando di fatto quanto aveva raccontato subito dopo l’arresto. A breve il gip del tribunale di Velletri emetterà un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 18enne che è difeso dall’avvocato Paolo Foti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata