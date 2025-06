Milano, 3 giu. (LaPresse) – Martina Carbonaro non è morta subito ma dopo una agonia la cui durata è ancora da stabilire. È il dato che è emerso dalla autopsia che si è svolta oggi sul corpo della 14enne, uccisa dall’ex fidanzato di 18 anni, Alessio Tucci, ad Afragola, nel napoletano. Dall’esame autoptico è emerso che la morte non è stata immediata e sono stati riscontrati segni di sofferenza. Per stabilire quando è avvenuta la morte saranno necessari ulteriori esami istologici.

