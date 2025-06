Torino, 3 giu. (LaPresse) – “Le forze armate yemenite sono pienamente in grado di lanciare attacchi missilistici e con droni contro obiettivi strategici all’interno dei territori palestinesi occupati, in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Houthi, Mohammad Nasser al-Atifi, citato dall’emittente Al Mayadeen. Al-Atifi ha aggiunto che “le capacità difensive e offensive dello Yemen continuano a progredire, raggiungendo distanze maggiori, una precisione più elevata e un impatto più significativo” e che “le forze yemenite sono pronte a fornire un sostegno attivo ed efficace alle fazioni della resistenza palestinese e al popolo di Gaza, che stanno conducendo una battaglia di dignità in difesa del mondo islamico e dei luoghi santi contro l’occupazione israeliana”.

