Milano, 3 giu. (LaPresse) – Nella nuova edizione del suo Economic Outlook, l’Ocse stima un calo del deficit al 3,1% per l’Italia nel 2025, con conseguente riduzione al 148,2% del rapporto debito/Pil. L’organizzazione con sede a Parigi prevede un ulteriore miglioramento nel 2026, quando il deficit è stimato al 2,8% e il rapporto debito/Pil al 147,7%. I dati, si sottolinea, arrivano in un contesto in cui “il governo rimane impegnato a ridurre il deficit fiscale e a portare le finanze pubbliche su un percorso sostenibile a medio termine”.

