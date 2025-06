Milano, 2 giu. (LaPresse) – “Oggi, durante i negoziati a Istanbul, la parte ucraina ha ufficialmente consegnato alla parte russa un elenco di bambini ucraini che devono essere rimpatriati”. Lo riferisce il capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. “Stiamo parlando di centinaia di bambini che la Russia ha deportato illegalmente, trasferito forzatamente o trattenuto in territori temporaneamente occupati”, ha sottolineato Yermak, evidenziando che “il ritorno dei bambini ucraini è parte integrante di una pace giusta e duratura e un elemento chiave di fiducia, la prima prova della sincerità delle intenzioni”. “Aspettiamo una risposta. La palla è nel campo della Russia. La vera buona fede non si fa a parole, ma con i fatti. E ora è il momento di dimostrarlo”, afferma Yermak, ricordando che “a marzo, in un incontro a Gedda, abbiamo confermato la nostra disponibilità a un cessate il fuoco di 30 giorni con una componente umanitaria”.

