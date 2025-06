Milano, 2 giu. (LaPresse) – “Sono sconvolto dalle notizie di palestinesi uccisi e feriti mentre cercavano aiuti a Gaza ieri. È inaccettabile che i palestinesi rischino la vita per il cibo. Chiedo un’indagine immediata e indipendente su questi eventi e che i responsabili siano chiamati a risponderne”. Lo afferma il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “Israele ha il chiaro obbligo, secondo il diritto umanitario internazionale, di accettare e facilitare gli aiuti umanitari. L’ingresso senza impedimenti di assistenza su scala tale da soddisfare gli enormi bisogni di Gaza deve essere ripristinato immediatamente”, prosegue Guterres, aggiungendo che “alle Nazioni Unite deve essere permesso di lavorare in sicurezza, in condizioni di pieno rispetto dei principi umanitari”.

