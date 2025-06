Milano, 1 giu. (LaPresse) – “Il capo dei servizi di sicurezza ucraini Vasyl Maliuk ha presentato un rapporto sull’operazione odierna. Un risultato assolutamente brillante. Un risultato ottenuto esclusivamente dall’Ucraina. Un anno, sei mesi e nove giorni dall’inizio della pianificazione all’effettiva esecuzione. La nostra operazione a più lungo raggio”. È quanto scrive in un post sul social X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi all’operazione in cui droni ucraini hanno preso di mira aeroporti russi distruggendo 40 aerei militari. “Il nostro personale coinvolto nella preparazione dell’operazione è stato ritirato dal territorio russo in tempo. Ho ringraziato il generale Maliuk per questo successo dell’Ucraina”, aggiunge, “ho incaricato il Servizio di sicurezza dell’Ucraina di informare l’opinione pubblica sui dettagli e sui risultati dell’operazione che possono essere resi noti. Naturalmente, non tutto può essere rivelato in questo momento, ma si tratta di azioni ucraine che senza dubbio entreranno nei libri di storia”. “L’Ucraina si sta difendendo, e giustamente: stiamo facendo tutto il possibile per far sentire alla Russia la necessità di porre fine a questa guerra. La Russia ha iniziato questa guerra, la Russia deve finirla. Gloria all’Ucraina!”, conclude Zelensky.

