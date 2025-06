Milano, 1 giu. (LaPresse) – I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Velletri un 18enne del luogo, con precedenti, gravemente indiziato di essere l’autore dell’omicidio del 36enne bangladese Nahid Miah, gestore e benzinaio presso un distributore di carburanti Toil in via delle Pinete nel comune di Ardea, in provincia di Roma. Nel corso dell’interrogatorio, il 18enne ha confessato di aver ucciso il 36enne al culmine di una rapina, ferendolo con una coltellata al cuore, prima di rapinargli l’incasso di 570 euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata