Abuja (Nigeria), 1 giu. (LaPresse/AP) – Il bilancio dei morti nelle devastanti inondazioni che hanno colpito la città Mokwa, nello Stato centro-settentrionale della Nigeria, è salito ad almeno 200. Il vice presidente del governo locale di Mokwa, Musa Kimboku, ha confermato oggi ad Associated Press il bilancio aggiornato delle vittime. Ha aggiunto che le operazioni di soccorso sono state sospese, poiché le autorità non credono che ci siano sopravvissuti. Giovedì mattina, prima dell’alba, torrenti di pioggia hanno scatenato un’inondazione devastante a Mokwa, a circa 380 chilometri a ovest di Abuja, importante centro commerciale e dei trasporti dove gli agricoltori del nord della Nigeria vendono fagioli, cipolle e altri prodotti alimentari ai commercianti del sud. Almeno 500 famiglie in tre comunità sono state colpite dall’improvvisa e intensa alluvione che si è formata in circa cinque ore, lasciando i tetti appena visibili e i residenti sopravvissuti con l’acqua fino alla vita, mentre cercavano di salvare ciò che potevano e di soccorrere gli altri.

