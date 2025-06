Milano, 1 giu. (LaPresse) – “Accogliamo con favore i continui sforzi del Qatar e dell’Egitto per porre fine alla guerra di occupazione nella Striscia di Gaza. Siamo pronti ad avviare un ciclo di negoziati indiretti per raggiungere un accordo che porti a un cessate il fuoco permanente e al ritiro completo dell’occupazione”. È quanto ha dichiarato Hamas come riporta Al Jazeera.

