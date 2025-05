Città del Vaticano (Vaticano), 31 mag. (LaPresse) – “È necessario essere credibili” per ricostruire “la credibilità di una Chiesa ferita, inviata a un’umanità ferita, dentro una creazione ferita”. Così Papa Leone XIV nel corso dell’omelia della messa in San Pietro in cui verranno ordinati nuovi sacerdoti. “Non importa essere perfetti”, ha detto ancora Prevost che ha poi aggiunto: “‘L’amore del Cristo infatti ci possiede’, cari fratelli e sorelle. È un possesso che libera e che ci abilita a non possedere nessuno. Liberare, non possedere. Siamo di Dio: non c’è ricchezza più grande da apprezzare e da partecipare. È l’unica ricchezza che, condivisa, si moltiplica. La vogliamo insieme portare nel mondo che Dio ha tanto amato da dare il suo unico Figlio”.

