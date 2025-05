Roma, 31 mag. (LaPresse) – “Buone notizie. La mamma di Adam ha deciso di far curare il figlio in Italia, verrà appena possibile”, una volta “risolti i problemi di autorizzazione da parte delle autorità sanitarie israeliane”. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine del congresso di Forza Italia giovani. “Potrebbe essere operato il giorno 11” giugno, “è una data orientativa”, ha anticipato Tajani.

