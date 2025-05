Milano, 31 mag. (LaPresse) – Il canale egiziano Al-Rad ha riferito, citando fonti, che Hamas ha presentato ai mediatori la sua risposta al piano dell’inviato statunitense Steve Witkoff, che include un nuovo calendario per il rilascio degli ostaggi in tre fasi: quattro il primo giorno del cessate il fuoco, due il trentesimo giorno e quattro il sessantesimo giorno. È stato anche riferito che nella risposta di Hamas si sottolineava che la consegna degli ostaggi morti sarebbe avvenuta in tre fasi: il decimo, il trentesimo e il cinquantesimo giorno.

