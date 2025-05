Milano, 31 mag. (LaPresse) – “La figura del docente è di straordinaria importanza nella formazione dei giovani, non solo nell’impartire saperi ma anche nell’educare al rispetto verso gli altri. È indispensabile che i docenti stessi siano per primi sempre consapevoli della profonda responsabilità e dello straordinario valore sociale del loro ruolo. Proprio a tutela della stragrande maggioranza degli insegnanti che tengono atteggiamenti esemplari, non possiamo più tollerare comportamenti di singoli che sui social o in pubblico tradiscono quel decoro e quella dignità che devono caratterizzare una professione così delicata. Il Ministero, attraverso i suoi organi competenti, sanzionerà quanti per i loro atti non sono degni di far parte della nostra scuola”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in merito al post di un docente campano in cui si legge “auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata