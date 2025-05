Torino, 31 mag. (LaPresse) – “È per me un grande onore aumentare i dazi sull’acciaio e sull’alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie dell’acciaio e dell’alluminio stanno tornando più forti che mai. Questa sarà un’altra grande scossa di buone notizie per i nostri meravigliosi lavoratori dell’acciaio e dell’alluminio”. Lo scrive su Truth il presidente americano Donald Trump, dopo aver annunciato nella visita alla Us Steel che i dazi sulle importazioni di acciaio raddoppieranno al 50% dall’attuale 25%.

