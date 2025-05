Milano, 30 mag. (LaPresse) – “La delegazione russa di negoziatori sta partendo per Istanbul”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “E sarà pronta lunedì mattina per continuare i negoziati, per il secondo round di negoziati” con l’Ucraina, ha aggiunto. Kiev non ha ancora chiarito se manderà una delegazione in Turchia e ha fatto sapere che prima vorrebbe ricevere dalla Russia la bozza di accordo russa.

