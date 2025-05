Torino, 30 mag. (LaPresse) – Israele ha deciso di bloccare una delegazione di ministri degli Esteri del Medioriente, guidata dal massimo diplomatico saudita, impedendo loro di effettuare una storica visita in Cisgiordania domenica prossima. Lo conferma un alto funzionario israeliano a Times of Israel. I ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Giordania, Qatar e Turchia avrebbero dovuto incontrare il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas a Ramallah. Il funzionario israeliano afferma che l’Autorità Palestinese stava pianificando di ospitare un incontro volto “a promuovere la creazione di uno Stato palestinese”. Arabia Saudita e Francia co-presiederanno una conferenza alle Nazioni Unite il mese prossimo con l’obiettivo di far avanzare la soluzione dei due Stati, e Parigi sta valutando se utilizzare tale occasione per riconoscere uno Stato palestinese. “Israele non collaborerà con iniziative volte a danneggiarlo e a comprometterne la sicurezza”, dichiara il funzionario israeliano.

