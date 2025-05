Milano, 30 mag. (LaPresse) – “Signor primo ministro, dopo che Hamas ha nuovamente respinto la proposta di accordo, non ci sono più scuse per nessuno per continuare con questo pasticcio a Gaza. Abbiamo già perso abbastanza occasioni. È ora di intervenire con tutte le nostre forze per distruggere e uccidere Hamas”. È quanto scrive in un post su X il ministro della Sicurezza nazionale e leader dell’ultradestra israeliana Itamar Ben Gvir, dopo la notizia secondo cui il gruppo palestinese avrebbe rifiutato la proposta dell’inviato statunitense Steve Witkoff per un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia.

